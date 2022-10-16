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    Sigaraya paket başı 2 lira zam

    Sigaraya paket başı 2 lira zam

    JTİ grubundan sonra diğer marka grubuna da paket başı 2 lira za yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2022 - 15:28
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 15:35
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    Sigara tiryakilerini kahredecek bir haber...

    2 gün önce JTİ grubuna gelen zam tüm tütün ürünlerini kapsayacak şekilde genişledi.

    Paket başı 2 lira zam

    Böylece tüm ürünlerde paket başına 2 lira zam yapılmış oldu.

    Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Twitter hesabından duyurdu.

    Buna göre, bu gurubun en pahalı ürünü 33 liraya çıkmış oldu.

    Zamla birlikte fiyatlar şöyle:

    Marl ED...: 31 TL
    Marl TO...: 32 TL
    Marl...: 33 TL
    Par...: 33.50 TL
    Par M.. B..: 32,50 TL
    Mur...: 31 TL
    Mur.. B..: 30 TL
    Lar...: 30 TL
    Ches...: 29,50 TL
    L&M: 29,50 TL
    Mar.. R..: 50 TL

    Bu yıl beşinci zam

    Son zamlarla birlikte en pahalı sigara fiyatı 48 TL’ye yükselmiş oldu.

    2022 başından bu yana sigaraya 5 kere zam yapılmış olurken temmuz ayının başında yapılan 2 liralık zamdan sonra Eylül ayında da bir zam yapılmıştı.

    Sigaraya paket başı 2 lira zam #1


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