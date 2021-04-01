Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu? 2021 güncel sigara fiyatları

Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu? 2021 güncel sigara fiyatları

Sosyal medyada çıkan sigara zammı iddiaları sonrasında güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. Sigara içen vatandaşlar, 'Sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda sigaraya uygulanan ÖTV ve maktu vergi oranları tekrar düzenlenmiş ve alınan karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Henüz herhangi bir şirketten sigara zammı konusunda resmi açıklama gelmese de sosyal medyada ortaya atılan 'Sigaraya zam geldi' iddiaları nedeniyle sigara içen vatandaşlar, sigara zamları hakkında araştırmalarına başladı.

Sağlığa zararlı olmasına rağmen tütün ürünü kullananlar, 'Sigaraya zam mı geldi, ne kadar?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar? İşte, 2021 güncel sigara fiyat listesi..

SİGARAYA ZAM MI GELDİ 1 NİSAN 2021?

'Sosyal medyada sigaraya zam geldi' haberleri hızla artıyor. Ancak, sigara şirketleri tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Ocak 2021 güncel sigara fiyat listesi: