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- Siirt şehidi Erkan Erdem'in naaşı Niğde'ye uğurlandı
Siirt şehidi Erkan Erdem'in naaşı Niğde'ye uğurlandı
- DHA
- 10.04.2021 - 12:18
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem için uğurlama töreni düzenlendi.
Siirt Havalimanı'ndaki törene; Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacibektaşoğlu, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı.
ŞEHİDİN CENAZESİ AMBULANSTAN ALINDI
Tören, şehidin cenazesinin ambulanstan alınarak, havalimanı alanına getirilmesiyle başladı.
NİĞDE'YE UĞURLANDI
Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu. Yapılan dua sonrası şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Niğde'nin Bor ilçesine uğurlandı.