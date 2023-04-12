Siirt’te 15 göçmen kaçakçılığı olayında 7 organizatör tutuklandı
DHA

İl Jandarman Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak ile 10 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen 15 göçmen kaçaklılığı operasyonunda, 237 göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan 11 kişi ise gözaltına alındı.

7 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Batman Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilirken, 4 organizatör ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Göçmenler sınır dışı edilecek

Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Iğdır ve Van'da bulunan geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 9 araç trafikten men edilirken, sahiplerine toplamda 38 bin 216 lira idari para cezası uygulandı.

Göçmenlere 3 milyon TL ceza kesildi

Düzensiz göçmenlere de 3 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Siirt’te 15 göçmen kaçakçılığı olayında 7 organizatör tutuklandı #2