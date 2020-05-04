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    Siirt'te bir asker şehit oldu

    Siirt Pervari'de keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında mayına basıp yaralanan bir asker şehit oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2020 - 12:20
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    Siirt'te bir asker şehit oldu

    Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçesinde keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında bir asker terör örgütü tarafından daha önceden döşenen bir mayına basarak yaralandı.

    TÜM MÜHADALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Yaralı asker, helikopter ile Siirt Devlet Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındı.

    Asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

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