Siirt'te bir asker şehit oldu

Siirt Pervari'de keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında mayına basıp yaralanan bir asker şehit oldu.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçesinde keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında bir asker terör örgütü tarafından daha önceden döşenen bir mayına basarak yaralandı.

TÜM MÜHADALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralı asker, helikopter ile Siirt Devlet Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındı.

Asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.