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    Siirt'te Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 operasyonu başlatıldı

    İçişleri Bakanlığı, Siirt'te 533 personelin katılımı ile Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 şehit jandarma üsteğmen Ersan Yenici operasyonu başlatıldığını duyurdu.
    • 05.12.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 14:59
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    Siirt'te Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 operasyonu başlatıldı

    Kahraman Mehmetçik yurt içi ve sınır bölgelerinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

    Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yurdun birçok bölgesinde başlatılan operasyonlara bir yenisi daha ekleniyor.

    Son olarak Siirt'te "Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu" başlatıldı.

    533 personel görevde

    İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 533 personel, 37 operasyonel tim görev alıyor.

    Siirt te Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 operasyonu başlatıldı #1

    Ele geçirilenler

    Operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü Mansur deresi mevkiinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 270 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği, 4 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 4 kg. kubar esrar, 1 adet jenaratör, 2 adet sırt çantası, 2 adet uyku tulumu 13 adet pil ele geçirildi.

    Öte yandan delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi.

    Siirt te Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 operasyonu başlatıldı #2

    "İnançlı ve kararlı..."

    Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    Siirt te Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 operasyonu başlatıldı #3


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