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- Siirt’te, PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi
Siirt’te, PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi
- İHA
- 10.02.2022 - 10:47
- Güncelleme : 10.02.2022 - 10:54
Siirt’te, terör ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik çalışmalar yürüttü.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen müşterek çalışmalar neticesinde, Conkbayır Mahallesi Habra Deresi mevkisindeki moloz yığınları altında gömülü vaziyette malzemeler ele geçirildi.
ELE GEÇİRİLENLER
Ele geçirilen malzemeler arasında 3 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeğine ait dipçik, 15 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 812 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet 9 milimetre kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği yay mekanizması, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği pistonu olduğu belirtildi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla, gerekli adli tahkikata başlandığı belirtildi.