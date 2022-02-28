Silahlanan Ukraynalı milletvekilinden SİHA’lara övgü

Asker kıyafeti ile Kiev’deki sokak mücadelesine destek veren Ukraynalı milletvekili Liudmyla Buimister, Bayraktar SİHA’larını överek, “Son derece faydalı” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıya başlayınca halk da silahlandı.

Özellikle başkent Kiev’de silahlanan halk, kenti savunmaya geçti.

Ukraynalı milletvekili Liudmyla Buimister da silahı ve asker kıyafeti ile Kiev sokaklarında gönüllü olarak orduya destek veriyor.

Bayraktar SİHA’ları öven Ukraynalı milletvekili, ayrıca Türk halkına da teşekkür ediyor.

“BUNLARIN HEPSİ TERÖR SALDIRISI”

“Rusya şimdi sadece Ukrayna için bir tehdit değil, artık tüm dünya için bir tehdit. Sadece askeri unsurlara saldırmıyorlar, en önemlisi de sivil halka saldırıyorlar” diyen Buimister, Rusya’nın Çernobil’i ele geçirerek uluslararası bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Buimister, “Füzelerle vuruyorlar. Bunların hepsi terör saldırısı. Sadece Ukrayna’nın güvenliği için değil Avrupa’nın ve tüm dünyanın güvenliği için durdurulması gereken saldırılar bunlar. Aksi takdirde tüm dünya feci sonuçlarla karşı karşıya kalacak.” dedi.

“SİLAH DESTEĞİNİZE İHTİYACIMIZ VAR”

Tüm dünyayı birleşmeye çağıran Ukraynalı milletvekili, “Dünyayı en büyük trajediden koruyacağız ama yardımınıza ihtiyacımız var. Silah desteğinize ihtiyacımız var. Birlikte bu savaşı kazanacağımıza iniyorum.” ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in açıklamalarından memnuniyet duyduğunu kaydeden Ukraynalı milletvekili Liudmyla Buimister, “Avrupa etkili ama daha fazlasını yapabiliriz. Sadece milyonlarca Ukraynalı için dünyanın her yerindeki herkes için birlikte daha fazlasını yapabiliriz.” dedi.

“BAYRAKTAR SİHA’LAR SON DERECE FAYDALI”

Bayraktar SİHA’larına da değinen milletvekili, “Son derece faydalı. Türkiye’nin bu desteğinden ve boğazların Rus savaş uçaklarına kapatılmasından memnunuz.” dedi.

Bir sonraki adımın ne olacağına değinen Buimister, “Toplantının sonuçlarını bekliyoruz. Fikir teatisi şeklinde olacak. Eğer Rusya duruşunu değiştirmez ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam ederse müzakere ne işe yarayacak ki? Müzakere, her iki taraf için de iyi niyettir. Biz iyi niyet göremiyoruz. Müzakereler devam ederken Ukrayna’nın başkentinin merkezinde hala bu sirenleri duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.