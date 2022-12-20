Petrol
80.16
0.45%
Euro
19.8462
0.32%
Dolar
18.6619
0.06%
Altın
1.083
1.08%
Borsa
5389
0.00%
Bitcoin
319.746
0.52%
BTXN Coin
7.90
14.65%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Silivri'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

    Yılbaşı öncesi imalathaneye çevrilen bir eve düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi.
    • 20.12.2022 - 13:32
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 13:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Silivri'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

    Sahte içkiden ölen vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor.

    Yılbaşı yaklaşırken denetimleri sıklaştıran ekipler, İstanbul'un Silivri ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

    Baskın sırasında evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

    Sahte içki üreticilerinin, kiralık olduğu öğrenilen eve kaçak bir oda da inşa ettikleri de belirlendi.

    Kaçak imalathane bulundu

    Sahte içki üretiminde kullanılan denatüre (kimyasal) alkolün, evin damıtma alanı olarak kullanılan odasına, bahçeye yanaştırılan tankerlerden boru sistemiyle taşındığı, dev kazana aktarılan alkolün 100 santigrat derecede buharlaştırarak damıtıldığı, karıştırıcı yardımıyla son haline getirilerek şişelendiği tespit edildi.

    Silivri de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı #1

    Şişeler gerçeğinin aynısı

    Şişeleme aşamasında kullanılan yerli ve yabancı sahte bandroller de jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi.

    Şişelerde kullanılan etiket ve bandrollerin, gerçeğe çok yakın olduğu dikkat çekti.

    10 adrese eş zamanlı operasyon

    Öte yandan jandarma ekipleri, İstanbul genelinde 10 farklı adrese eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi.

    Litrelerce sahte alkol ele geçirildi

    DHA'nın haberine göre, üretim yeri ve depo olarak kullanılan toplam 10 noktada, 2 bin 500 şişe sahte viski, 2 bin şişe sahte rakı, bin 500 şişe sahte votka, 5 bin litre etil alkol ile birlikte 50 bin adet ‘TAPDK’ logolu etiket ele geçirildi.

    Silivri de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı #2

    Silivri de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı #3

    Silivri de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı #4

    Silivri de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı #5


    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı
    Advertorial

    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı

    Türkiye 'dijital yüzyıla' yerli ve milli teknolojilerle adım atıyor
    İç Haber

    Türkiye "dijital yüzyıla" yerli ve milli teknolojilerle adım atıyor

    İstanbul’da '10 numara' yağ operasyonu: 16 gözaltı
    3. Sayfa

    İstanbul’da '10 numara' yağ operasyonu: 16 gözaltı

    Görüş Bildir