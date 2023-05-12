İstanbul'un farklı ilçelerinde vatandaşlarla buluşan Togg, bu kez de Silivri'deydi.
Vatandaşlar Togg’a yoğun ilgi gösterdi.
Silivrililer, Togg önünde ve içinde fotoğraf çektirdi.
AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk da bu buluşmada bir açıklama gerçekleştirdi.
Kapadokya modeli
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un "Kapadokya" modeli, bugün Silivri 19 Mayıs Meydanı’nda vatandaşların gösterimine sunuldu.
"Türkiye’nin uzun yıllar hasret kaldığı bir proje"
Togg’u meydana kadar kullanarak tecrübe eden Pamuk, milli otomobili Silivri’ye getirdiklerini ifade ederek, Türkiye’nin uzun yıllar hasret kaldığı bir proje olduğunu belirterek şöyle konuştu:
Beş babayiğit unutulmadı
Aracın yapılmasında büyük emeği olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sevgilimizi sunuyoruz ve ayrıca buna vesile olan beş babayiğit dediğimiz babayiğitleri de unutmamamız gerek. Onlar bu işin altına ellerini değil gövdelerini koydular.