Silivrililer Togg ile buluştu Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg, Türkiye'nin çeşitli noktalarında vatandaşla buluşarak seyrini sürdürüyor.

AA

İstanbul'un farklı ilçelerinde vatandaşlarla buluşan Togg, bu kez de Silivri'deydi.

Vatandaşlar Togg’a yoğun ilgi gösterdi.

Silivrililer, Togg önünde ve içinde fotoğraf çektirdi.

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk da bu buluşmada bir açıklama gerçekleştirdi.

Kapadokya modeli

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un "Kapadokya" modeli, bugün Silivri 19 Mayıs Meydanı’nda vatandaşların gösterimine sunuldu.

"Türkiye’nin uzun yıllar hasret kaldığı bir proje"

Togg’u meydana kadar kullanarak tecrübe eden Pamuk, milli otomobili Silivri’ye getirdiklerini ifade ederek, Türkiye’nin uzun yıllar hasret kaldığı bir proje olduğunu belirterek şöyle konuştu:

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