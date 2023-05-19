Silvio Berlusconi 45 gün sonra taburcu oldu İtalya Eski Başbakanı ve iktidar ortağı Forza Italia’nın 86 yaşındaki lideri Silvio Berlusconi, 45 gündür tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

İHA

Eski İtalya Başbakanı ve merkez sağ Forza Italia partisinin lideri Silvio Berlusconi, Milano’da 5 Nisan’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Berlusconi, kaldırıldığı San Raffaele Hastanesi'nden taburcu oldu.

Bekleyenlere el salladı

Siyah bir araçla hastaneden ayrılan Berlusconi, dışarıda kendisini bekleyen gazetecilere el salladı.

Kısa bir süre sonra Arcore komünündeki villasına geçti.

Meloni: “Sahada bekliyoruz”

G7 Liderler Zirvesi için Japonya’da bulunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Silvio Berlusconi, Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nden taburcu oldu. Hadi Silvio. Birlikte birçok savaşa girmek için sahada bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 2020'de korona virüse yakalanan Berlusconi, son yıllarda defalarca hastaneye kaldırıldı. Son olarak 27 Mart'ta kontrol amacıyla San Raffaele Hastanesi'ne kaldırılan Berlusconi, 30 Mart'ta taburcu edilmişti.

Berlusconi, daha sonra da akciğer enfeksiyonu nedeniyle 5 Nisan’da hastaneye kaldırılmış, bir süre sonra lösemi tedavisi gördüğü açıklanmıştı. Berlusconi, iki hafta kaldığı yoğun bakımdan 16 Nisan’da çıkarılmıştı.

Forza Italia, 4 kez başbakanlık yapan Silvio Berlusconi tarafından 1993 yılında kurulmuştu.