Sinan Akçıl'dan Şahan Gökbakar'a: Şahan beni engellemişsin, Instagram'ı unutmuşsun Seçimlerden sonra ünlüler dünyası da birbirine girdi. Siyasi söylemleriyle tepki çeken Şahan Gökbakar, bu defa Twitter hesabından Sinan Akçıl'ı engelledi.

14 Mayıs seçimleri geride kaldı ancak yankıları hala daha sürüyor. Siyasetin karıştırdığı ünlüler dünyası ise birbirine girdi. Ayrışmaya başlayan ünlüler, birbirlerine de tepki gösteriyor. Şahan Gökbakar, siyasi söylemleriyle tepki almaya başladı. Sert bir dil kullanan Gökbakar, Sinan Akçıl'ı Twitter hesabından da engelledi. Şehit annelerini unutmayan ve sosyal medyada devletin yaptıklarını görmezden gelmeyen Akçıl, Gökbakar tarafından adeta dışlandı. Şahan Gökbakar'a cevap Sinan Akçıl, kendisini Twitter üzerinden engelleyen Şahan Gökbakar'a cevap verdi. Tweet atan Akçıl, "Sevgili Şahan, Twitter'dan engellemişsin. Fanlar uyardı ama Instagram'da hala takiptesin, orayı unutmuşsun. Bilgi vermek istedim. Ben çıkmam takipten önce sen çık." ifadelerini kullandı.