Sinan Akçıl'dan Şahan Gökbakar'a: Şahan beni engellemişsin, Instagram'ı unutmuşsun

14 Mayıs seçimleri geride kaldı ancak yankıları hala daha sürüyor.
Siyasetin karıştırdığı ünlüler dünyası ise birbirine girdi.
Ayrışmaya başlayan ünlüler, birbirlerine de tepki gösteriyor.
Şahan Gökbakar, siyasi söylemleriyle tepki almaya başladı.
Sert bir dil kullanan Gökbakar, Sinan Akçıl'ı Twitter hesabından da engelledi.
Şehit annelerini unutmayan ve sosyal medyada devletin yaptıklarını görmezden gelmeyen Akçıl, Gökbakar tarafından adeta dışlandı.
Şahan Gökbakar'a cevap
Sinan Akçıl, kendisini Twitter üzerinden engelleyen Şahan Gökbakar'a cevap verdi.
Tweet atan Akçıl, "Sevgili Şahan, Twitter'dan engellemişsin. Fanlar uyardı ama Instagram'da hala takiptesin, orayı unutmuşsun.
Bilgi vermek istedim. Ben çıkmam takipten önce sen çık." ifadelerini kullandı.