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- Sinan Ateş cinayetinde 4 kişi daha adliyeye sevk edildi
Sinan Ateş cinayetinde 4 kişi daha adliyeye sevk edildi
- 05.01.2023 - 17:37
- Güncelleme : 05.01.2023 - 18:00
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.
Ankara'da yaşanan olayda Ateş, arkadaşı ile apartmandan çıktıkları sırada, kurşunların hedefi oldu.
Motosikletli bir kişi tarafından yapılan saldırıda başından vurulan 38 yaşındaki Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti.
6 şüpheli tutuklandı
Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.
Daha önce adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
4 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Bugün emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü daha adliyeye sevk edildi.
DHA'nın aktarımına göre; 3'ü İstanbul'da gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.