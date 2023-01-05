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    Sinan Ateş cinayetinde 4 kişi daha adliyeye sevk edildi

    Ankara’da yaşanan eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinde 4 şüpheli daha tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
    • 05.01.2023 - 17:37
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 18:00
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    Sinan Ateş cinayetinde 4 kişi daha adliyeye sevk edildi

    Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

    Ankara'da yaşanan olayda Ateş, arkadaşı ile apartmandan çıktıkları sırada, kurşunların hedefi oldu.

    Motosikletli bir kişi tarafından yapılan saldırıda başından vurulan 38 yaşındaki Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti.

    6 şüpheli tutuklandı

    Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

    Daha önce adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

    4 şüpheli hakkında tutuklama talebi

    Bugün emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü daha adliyeye sevk edildi.

    DHA'nın aktarımına göre; 3'ü İstanbul'da gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

    Sinan Ateş cinayetinde 4 kişi daha adliyeye sevk edildi #1


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