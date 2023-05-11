Sinan Oğan: 75 yaşındaki birine şirketinizi teslim eder miydiniz

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Türkiye iki gün sonra seçime gidiyor..

İttifaklarda yer alan partilerin seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Ata İttifakı adayı Sinan Oğan da gündeme dair soruları, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın programında yanıtladı.



Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşıyla ilgili yorumda bulunan Oğan şu ifadeleri kullandı:

Sözlerini sürdüren Oğan şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız ayrıca şunu düşünsün. Eğer bir şirketleri olsa, ve bir ilan verseler. 75 yaşında birisi müracaat etse, alırlar mı oraya? Alıp orayı teslim ederler mi? Bütün imkanları ona tahsis ederler mi? Al bu şirketin bütün sorumluluğu sende derler mi? Demez kimse. Ben Türkiye'de kimsenin 75-80 yaşındaki birine şirketini teslim edeceğini düşünmüyorum."