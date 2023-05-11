Sinan Oğan adaylıktan çekileceği iddialarını cevapladı Ata İttifakı adayı Sinan Oğan adaylıktan çekileceği iddialarına yanıt verdi. Oğan, "Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

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Türkiye'nin büyük seçimine 3 gün kaldı...

Hareketli geçen seçim süreci sayılı saatler kala yeni bir gündemle değişti.

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce son günlerde sık sık gündem olmaya devam ediyor.

Açıklamalarıyla zaman zaman eleştirilerin odağında olan İnce, bir kez daha gündeme adeta damga vurdu.

Bir kesim adaylığın sonlanacağını, bir kesim ise devam edeceğini konuşurken Muharrem İnce, kurmayları ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin sonunda basın açıklaması yapan İnce, seçime üç gün kala adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Bu sırada gözler Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın adaylığıyla ilgili yeni gündeme sebep oldu.

"Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz"

Oğan sosyal medya hesabında kulis bilgilerine açıklama yaptı.

Sinan Oğan paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik.



O sebeple de bu akşam İstanbul’dayım. Haber Türk Tv’de. Yarın Ankara’da olacağım. Bize katılımlar bekliyoruz. Ankara’da olacağız. Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz.

"İsteyen varsa bizim lehimize çekilebilir"

Açıklamalarına devam eden Oğan bir farklı paylaşımında ise şu ifalere yer verdi:

Daha yeni başladık, isteyen varsa bizim lehimize çekilebilir!





#OAnGeliyor





Not: Yapan arkadaşın eline sağlık, çok beğendim :)

"Sinan Oğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği iddiaları yalandan ibarettir"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Sinan Oğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği iddiaları yalandan ibarettir. Zafer Partisi ve Sinan Oğan Türk halkının Yeşil Sol ile HÜDA-PAR arasına sıkışmasına izin vermeyecektir. Zafer yakın, meşaleleri yakın.