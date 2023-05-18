Sinan Oğan, Ahmet Davutoğlu ile görüştü! Görüşme 3 saat sürdü Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile bir araya geldi. Görüşmenin dün akşam saatlerinde gerçekleştiği belirtildi.

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Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine kilitlendi.

Bir tarafta yüzde 49.5 oy alan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta ise yüzde 44.8'lik kesimin desteğini alan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu var.

Hal böyleyken ilk tur seçimlerinde yüzde 5'in üzerinde oy alan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda hangi adayı destekleyeceği merak konusu oldu.

"Aşağı yukarı aramızda bir fikir birliği var"

Oğan cephesinden yapılan son açıklamada "Aşağı yukarı aramızda bir fikir birliği var." ifadelerine yer verildi.

Açıklama trafiği hız kesmeden devam ederken kritik bir görüşme gerçekleşti.

Davutoğlu, Oğan ile görüştü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile görüştü.

Görüşme 3 saat sürdü

Ankara’da dün akşam gerçekleşen görüşme 3 saat sürdü.

Görüşmede Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün’ün de yer aldığı öğrenildi.

Üstün yaptığı açıklamada, "Kendisini ben davet ettim. Milletvekili olarak beraber çalışmıştık, güzel bir sohbet oldu. Olumlu bir görüşmeydi. Ben ümitliyim memleket için en doğru kararı verecektir." ifadelerini kullandı.

Oğan'ın yarın açıklama yapması bekleniyor

Oğan'ın hangi adayı destekleyeceğine yönelik yarın bir açıklama yapması bekleniyor.