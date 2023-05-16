Sinan Oğan CNN International'a konuştu: Desteklediğimiz tarafı kazandıracağız Seçimlerin sürprizini yaparak ikinci tura kalmasını sağlayan Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, CNN International'a konuştu. Oğan, "Desteklediğimiz tarafı kazandıracağız" dedi.

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2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Hiçbir adayın yüzde 50'nün üzerine çıkamaması ile ikinci tura kalan seçimin sürpriz ismi olarak lanse edilen Sinan Oğan, CNN International'a konuştu.

"Desteklediğimiz tarafı kazandıracağız"

Becky Anderson'ın sorularını yanıtlayan Oğan, ikinci turda desteklediklerini adayın seçimleri kazanacağını söyledi.

Hangi adayı destekleyecekleri sorusuna da cevap veren Oğan, "Şu an için belirlenmiş bir şey yok." dedi.

"Şu an netleşmiş bir kararımız yok"

Oğan, "İstişarelerimiz bir-iki gün daha devam edecek,bu istişarelerin sonucunda karar vereceğiz ve bu kararı verdiğimizde o tarafı kazandıracağız. Bu Erdoğan da olabilir Kılıçdaroğlu da olabilir. Şu an netleşmiş bir kararımız yok." ifadelerini kullandı.

"Ben Kürt karşıtı değilim terör karşıtıyım"

"Ben Kürt karşıtı değilim terör karşıtıyım." diyen Oğan, sığınmacılara yönelik sert politikalarına ilişkin soruya ise "ABD polisi bir kaçak Türk yakaladığı zaman ne yapıyorsa biz de aynısını yapacağız." yanıtı verdi.