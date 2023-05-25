Sinan Oğan hüzünlü fon müziği eşliğinde bir video paylaştı: "Kin tutmuyorum hiç kimseye.." Sinan Oğan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile gündeme geldi. İşte Sinan Oğan'ın o paylaşımı..

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile gündeme geldi. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayan Sinan Oğan'a karşı son günlerde karalama kampanyaları düzenleniyor. Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan Millet İttifakı destekçileri tarafından sık sık eleştirilerin hedefinde yer alıyor. Eleştiriler karşısında sessizliğini koruyan Sinan Oğan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Sinan Oğan'ın duygusal bir fon müziği ile paylaştığı o video..