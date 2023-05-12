Sinan Oğan: İnce'nin seçmen tabanı bize gelecek

Türkiye'nin heyecanla beklediği büyük seçimlere 48 saatten az bir süre kaldı.
Seçimin son günlerinde siyasi arenada hararet bir hayli arttı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet cephesinin dayatmalarını gerekçe göstererek, adaylıktan çekildiğini açıkladı.
"Seçilemediklerinde bahaneleri kalmasın." ifadeleri ile cumhurbaşkanı adaylığından çekilen İnce, yeni bir gündem oluşturdu.
Bu haberin hemen ardından ise gözler, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a çevrildi.
Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği iddiaları sosyal medyada dolaşmaya başladı.
"Çekilme falan yok"
Habertürk yayınında katılan Oğan, konuya ilişkin şu ifadeleri aktardı;
İnsanlar öyle atıyorlar. Yani atalım tutarsa diye. Çekilme falan yok. Bırakın çekilmeyi bu ikinci tur için iddiamızı sürdürüyoruz. Sinan Oğan niye çekilsin ki? Sinan Oğan, Türk siyasetinde etkili bir siyasetçidir. Ben neden kendi sosyal tabanımı kendi oy tabanımı bırakıp birinin bir teklifine kanıp gideyim ki. Ne zaman Sinan Oğan bir pazarlığın içinde oldu ki şimdi de o pazarlığın içinde olsun. Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu bizim çekilmemizi beklemesinler.
"İtibar suikastı"
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine de değinen Oğan, "İnce'ye itibar suikastı yapıldı. Bu tür metotları kınıyor ve reddediyorum." dedi.
"İnce'nin seçmen tabanı bize gelecek"
İnce'ye gönül veren seçmenlerin kendisini destekleyeceğini söyleyen Oğan, "Sayın İnce'nin seçmen tabanının bizim profilimize milliyetçi Atatürkçü bir aday profiline oy verebileceğini dolayısıyla istisnaları dışarda tutmak kaydıyla Sayın İnce'nin oy tabanın ana gövdesinin bize geleceğini söyleyebilirim." açıklamasında bulundu.