Sinan Oğan kararını ne zaman açıklayacak? Fatih Altaylı duyurdu.. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda destekleyeceği ismi ne zaman açıklayacağı merak ediliyor. İşte o tarih..

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %50'yi bulan aday olmadığı için seçimler ikinci tura kaldı.

YSK tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre 1. turda Recep Tayyip Erdoğan %49.52, Kemal Kılıçdaroğlu %44.88, Sinan Oğan %5.17 ve Muharrem İnce ise %0.43 oranında oy aldı.

Bu sonuçlara göre ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi detekleyeceği merak edilmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde hem Cumhur İttifakı ile hem de Millet İttifakı ile görüşme gerçekleştiren Sinan Oğan'ın kararını ne zaman açıklayacağı merak edilmeye başladı.

Gazeteci Fatih Altaylı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Sinan Oğan'ın kararını açıklayacağı tarihi duyurdu.

Pazartesi açıklayacak

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fatih Altaylı şu ifadelere yer verdi;

"Az önce Sinan Oğan ile konuştuk. “İki liderle de görüştük. Henüz bir karar vermedik. Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız” dedi. Bunun dışında şunla anlaştı bunu destekliyor iddiaları doğruyu yansıtmıyor"