Sinan Oğan: Seçim ikinci tura kalırsa bedavadan ortak olmayacağız Seçime sayılı saatler kalırken ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, dikkati çeken açıklamalar yaptı. Oğan açıklamasında,"Bedavadan ortak olmayacağız. Bakanlıklar, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı gibi isteklerimiz olacak. Anlaşırsak hükümetin içinde yer alacağız" dedi.

Seçime sayılı saatler kaldı...

Türkiye yarın, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Liderler hem sahada hem de televizyon programlarında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Seçim çalışmalarına devam eden Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise bir canlı yayına katıldı.

Oğan, seçimin ikinci tura kalması halinde kimi destekleyeceklerine tabana sorup karar vereceklerini söyledi.

Sinan Oğan'ın dikkat çeken açıklamaları

Sinan Oğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Biz ikinci tura kalamayız ama ikinci turun sonucunu belirleyebiliriz. Bedavadan ortak olmayacağız.

Bakanlıklar, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı gibi isteklerimiz olacak. Anlaşırsak hükümetin içinde yer alacağız."