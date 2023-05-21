Sinan Oğan'dan 'O An Geliyor' ve 'Pazartesi' hashtagli yeni açıklama

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Türkiye, kader niteliğindeki 14 Mayıs seçiminde sandık başına giderek iradesini ortaya koydu.

İkinci tura giden seçimde, 5.17'lik oy oranıyla ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, ikinci tur için etken isimlerden biri oldu.

Oğan'ın vereceği karar ile ikinci turda seçmeninin oy tercihi büyük ölçüde belirlenecek.

Oğan ise bu süreçte Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Oğan son olarak resmi Twitter hesabından 'O An Geliyor' ve 'Pazartesi' hashtagleri ile açıklamalar paylaştı.

Oğan'ın açıklamaları şu şekilde:

“Bu seçimleri toplumun önüne koyduğumuz amaç ve hedefler açısından değerlendirdiğimizde;



Türk Milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü ülkenin ana gündemlerinden birisi haline getirdik,



HDP üzerinden oluşturulan “kilit parti” söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konumuna yükselttik,



İki ittifak arasında serpiştirilmiş, ikinci plana itilmiş ve adeta

“yedek” olarak görülen Türk Milliyetçisi seçmeni yeniden siyasetin

merkezine yerleştirdik,



Türkiye'de güçlü bir Milliyetçi Seçmen kitlesinin görülmesine katkı

sağladık, bu söylem milliyetçi kitlenin genişlemesini sağladı,



Seçimlerin ikinci tura kalmasını sağlamakta beraber, ikinci turun ana gündemini de belirleme yetisine sahip olduk,



İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını

sağladık, bizi “dikkate almak istemeyen”, “saymaya gerek görmeyen”

siyasetin bu başlattığımız hareketi saydığını gördük,



Sığınmacılar konusunda yeterli farkındalığı oluşturduk, bu konuda her

iki ittifakada da bir geri dönüş takviminin oluşturulmasına katkıda

bulunduk,



PKK, FETÖ vb gibi her türlü terör örgütüyle mücadele konusunda

takındığımız ilkeli ve kararlı tavrın siyasetin ana akımında da yer

bulmasını sağladık,



HDP ve Hüda-Par’ın Türk siyasetini esir almalarına engel olduk,



Anayasanın değiştirilemez ilkeleri, Türklük gibi konularda farkındalık oluşturduk.



Yürüttüğümüz ilkeli ve kaliteli siyaset tarzı toplumumuzun büyük

takdir ve desteğini görerek siyaset yapma tarzımızla farkındalık

oluşturduk.



Bizi izlemeye devam edin.”