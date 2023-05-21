Sinan Oğan'dan 'O An Geliyor' ve 'Pazartesi' hashtagli yeni açıklama

Türkiye, kader niteliğindeki 14 Mayıs seçiminde sandık başına giderek iradesini ortaya koydu.
İkinci tura giden seçimde, 5.17'lik oy oranıyla ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, ikinci tur için etken isimlerden biri oldu.
Oğan'ın vereceği karar ile ikinci turda seçmeninin oy tercihi büyük ölçüde belirlenecek.
Oğan ise bu süreçte Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Oğan'dan 'Pazartesi' vurgusu
Oğan son olarak resmi Twitter hesabından 'O An Geliyor' ve 'Pazartesi' hashtagleri ile açıklamalar paylaştı.
Oğan'ın açıklamaları şu şekilde:
“Bu seçimleri toplumun önüne koyduğumuz amaç ve hedefler açısından değerlendirdiğimizde;
Türk Milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü ülkenin ana gündemlerinden birisi haline getirdik,
HDP üzerinden oluşturulan “kilit parti” söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konumuna yükselttik,
İki ittifak arasında serpiştirilmiş, ikinci plana itilmiş ve adeta
“yedek” olarak görülen Türk Milliyetçisi seçmeni yeniden siyasetin
merkezine yerleştirdik,
Türkiye'de güçlü bir Milliyetçi Seçmen kitlesinin görülmesine katkı
sağladık, bu söylem milliyetçi kitlenin genişlemesini sağladı,
Seçimlerin ikinci tura kalmasını sağlamakta beraber, ikinci turun ana gündemini de belirleme yetisine sahip olduk,
İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını
sağladık, bizi “dikkate almak istemeyen”, “saymaya gerek görmeyen”
siyasetin bu başlattığımız hareketi saydığını gördük,
Sığınmacılar konusunda yeterli farkındalığı oluşturduk, bu konuda her
iki ittifakada da bir geri dönüş takviminin oluşturulmasına katkıda
bulunduk,
PKK, FETÖ vb gibi her türlü terör örgütüyle mücadele konusunda
takındığımız ilkeli ve kararlı tavrın siyasetin ana akımında da yer
bulmasını sağladık,
HDP ve Hüda-Par’ın Türk siyasetini esir almalarına engel olduk,
Anayasanın değiştirilemez ilkeleri, Türklük gibi konularda farkındalık oluşturduk.
Yürüttüğümüz ilkeli ve kaliteli siyaset tarzı toplumumuzun büyük
takdir ve desteğini görerek siyaset yapma tarzımızla farkındalık
oluşturduk.
Bizi izlemeye devam edin.”