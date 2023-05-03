Sinan Oğan’dan Selçuk Bayraktar'a destek: Güzel işler yapıyor Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a açık açık destek verdi… Oğan, “Güzel işler yapıyor. Savunma sanayi projelerini destekliyoruz, İHA ve SİHA bu ülkenin gururudur” dedi.

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Seçime kısa bir süre kala nabız yoklayan isimlerden biri de Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan…

Oğan, TGRT Haber'de yayınlanan "Cem Küçük ile Günaydın Türkiye" programına konuk oldu.

Seçim sürecini değerlendiren Oğan, Türk savunma sanayiine büyük katkıları bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a destek veren açıklamalarda bulundu.

"Güzel işler yapıyor, projelerini destekliyoruz"

“Selçuk Bayraktar’a bizim dönemimizde teşekkür edilir, desteklenir.” diyen Oğan, şöyle devam etti:

Güzel işler yapıyor. İHA ve SİHA bu ülkenin gururudur. Eksiği varsa tamamlanır. Savunma sanayi projelerini destekliyoruz. Sayın Bayraktar hiç endişe etmesin. Hipersonik seviyeye yükseltilmesi için çalışmaları hızlandıracağız.

Oğan, “Biz kavgaya değil, seçime gidiyoruz. Bizle birlikte yürüyün. Bu seçim ikinci tura kalacak. Sizlerden bu anahtarı istiyoruz. Sinan Oğan'a güvenin ve güvenmeye devam edin.” diye de ekledi.

Kazanamazsa kimi destekleyeceğini açıkladı

Vaatlerini sıralayan ve ikinci tura kalamadığı takdirde hangi adayı destekleyeceğini de açıklayan Oğan, şunları söyledi:

Biz istişare ile siyaset yapan insanlarız. Biz bunu tabanımıza soracağız. Bize imza veren vatandaşlarımıza soracağız. Terörle aralarına mesafe koyma şartı getireceğiz. Terör örgütlerine uzantıları istemiyoruz. Cumhurbaşkanı adayları ile görüşme olur tabii.

"Muharrem İnce'nin tabanından bize dönüşler var"

Denizli, Manisa, İzmir ve Aydın'da son 1 haftada beklediğimiz ilgiyi daha fazla gördük. Bu ilgiyi daha çok gençlerden ve orta yaşlardan görüyoruz. Muharrem İnce'nin tabanı dediğimiz genç kesimden bize geri dönüşler var. Oradan ciddi anlamda oy alıyoruz. Şu anda yüzde 10'u rahat geçtik.

"13 milyon sığınmacıyı 1 sene içinde göndereceğiz"

Türkiye'deki kira fiyatlarının yüksek olmasının nedenlerinden biri 13 milyon sığınmacı ve göçmenin olmasıdır. Biz Ata İttifakı olarak 13 milyon sığınmacıyı 1 sene içinde göndereceğiz. İstanbul'da 4 milyon kişi gitmiş olacak ve fiyatlar düşmeye başlayacak. İstanbul'u Anadolu'ya taşımak için projelerimiz var. Küçük sanayi kentleri kurarak, insanlarımızın oralara gitmesini teşvik edeceğiz.

"Partisiz tek cumhurbaşkanı adayıyım"

Döviz sorununda 'faiz sebep enflasyon sonu' bakışını bırakmalıyız. İhracatı sadece paranızı pul ederek arttıramazsınız. Ekonomi kadrolarımız hazır. Ata İttifakı olarak yüzde 7 barajı geçeceğimize inanıyorum. Meclis'te çoğunluğu elde eder mi kaç vekil çıkarırım bilemem ama 40-50 milletvekili Meclis'e sokmak gibi planımız var. Ben partisiz tek cumhurbaşkanı adayıyım.

"Orta Doğu'nun iç politikasına fazla bulaşmayacağız"

Dış politikamız öngörülebilir. Saygıya dayalı olacak. Bizim dış politikamız güven veren karşılıklı saygıyı da esas alan bir duruş olacak. Günübirlik dış politika yapılmaz. Uçak gibidir dış politika, gemi gibi değil. Yani her zaman zikzak çizemeyiz. Esad ile görüşeceğiz. Oradaki terörü bitireceğiz ve ülkemizdeki Suriyelileri de ülkelerine götüreceğiz. Dış politikamızın esasında Türk dünyası olacak. Biz kardeşlerimizi, dış politikada ayrıcalıklı ülkeler statüsüne kavuşturacağız. Orta Doğu'nun iç politikasına fazla bulaşmayacağız.

"Tohumculukta İsrail tekelinden kurtulmamız lazım"