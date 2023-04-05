Sincan Belediyesi'nin deprem bölgesine yardımları devam ediyor Depremzedelerle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Murat Ercan, vatandaşlarla yakından ilgilenirken, eksikleri tamamlamak adına tam gaz çalışıyor.

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Kahramanmaraş merkezli büyük felaketten etkilenen bir il de Adıyaman.

Adıyaman’ın Sincan ilçesindeki depremzedeler, kurulan konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, depremzedelerin refahı için kolları sıvadı.

10 bin kişi kapasiteli aşevi

Bir diğer yandan Murat Ercan, 200 konteynerlik kent çalışmalarıyla da yakından ilgileniyor.

10 bin kişi kapasiteli aşevi ile depremzedelere her gün sıcak yemek ikram ediliyor.

Ekonomiyi kalkındıracak çarşı açılıyor

Şehrindeki problemleri her anlamıyla ele alan Ercan, ekonomiyi kalkındırmak için de çalışmalar yapıyor.

Ercan, il ekonomisini yeniden kalkındırmak için inşası devam eden çarşının yakın zamanda hizmete açılacağını aktardı.

Vatandaşlarla yakından ilgilendi

Depremzede vatandaşları sık sık ziyaret eden Ercan, çocuklarla gönül bağı kurmuş durumda.

Ziyareti sırasında kucak dolusu sevgiyle karşılaşan Ercan, tüm depremzedelerle tek tek muhabbet ederek ihtiyaçlarını soruyor.

İşte Murat Ercan'ın depremzedeleri ziyaretinden yürek ısıtan anlar...