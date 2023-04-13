Sınır hattı, Hudut Kartalları'na emanet! 7 kişinin yasa dışı geçişi engellendi

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi başarıyla devam ediyor.
Bu kapsamda sınır için, sınır hattı ve sınır ötesi terörden temizleniyor. Zorlu bölgelerde görev yapan kahraman Mehmetçik, adeta teröristlere göz açtırmıyor.
7 kişinin geçişi engellendi
Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 7 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.
Yakalananlardan 1'inin PKK/YPG, 2'si ise FETÖ terör örgütü üyesi çıktı.
Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.
"Yunanistan’da gönderilen 3 kişi, Suriye’den ülkemize geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 3 kişi ile Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2'sinin FETÖ ve 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.