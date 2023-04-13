Sınır hattı, Hudut Kartalları'na emanet! 7 kişinin yasa dışı geçişi engellendi Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 3 kişi ile Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

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Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi başarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda sınır için, sınır hattı ve sınır ötesi terörden temizleniyor. Zorlu bölgelerde görev yapan kahraman Mehmetçik, adeta teröristlere göz açtırmıyor.

7 kişinin geçişi engellendi

Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 7 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

Yakalananlardan 1'inin PKK/YPG, 2'si ise FETÖ terör örgütü üyesi çıktı.

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

"Yunanistan’da gönderilen 3 kişi, Suriye’den ülkemize geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: