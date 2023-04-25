Sınır kapılarında oy verme işlemi için son hazırlıklar yapılıyor 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri amacıyla Trakya'daki sınır kapılarında hazırlıklar başladı.

AA

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklanmış durumda.

Yurt dışında yaşayan seçmenler, 14 Mayıs’taki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için sınır kapılarında oy kullanacak.

Kırklareli İl Seçim Kurulu Bulgaristan sınırındaki Dereköy Sınır Kapısı'nda çalışmalarını tamamladı.

Sandıklar hazır hale getirildi

Sınır kapısında iki paravan ile bir sandık hazır hale getirildi.

Türkiye'ye giriş yapan seçmenlerin oy kullanacakları alanı belirten yazılar da sınır kapısındaki bazı alanlara asıldı.

Oy verme işlemi 27 Nisan'da başlayacak

Seçmenler 27 Nisan Perşembe gününden itibaren oy verme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Trakya'da Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanacak.