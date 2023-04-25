Sınır kapılarında oy verme işlemi için son hazırlıklar yapılıyor

AA
Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklanmış durumda.
Yurt dışında yaşayan seçmenler, 14 Mayıs’taki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için sınır kapılarında oy kullanacak.
Kırklareli İl Seçim Kurulu Bulgaristan sınırındaki Dereköy Sınır Kapısı'nda çalışmalarını tamamladı.
Sandıklar hazır hale getirildi
Sınır kapısında iki paravan ile bir sandık hazır hale getirildi.
Türkiye'ye giriş yapan seçmenlerin oy kullanacakları alanı belirten yazılar da sınır kapısındaki bazı alanlara asıldı.
Oy verme işlemi 27 Nisan'da başlayacak
Seçmenler 27 Nisan Perşembe gününden itibaren oy verme işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Trakya'da Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanacak.