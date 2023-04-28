Sınırda geçit yok! Hudut birlikleri 6 kişinin yasa dışı geçişini önledi
ensonhaber.com

Güvenlik güçleri yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

Başlatılan operasyonlarda teröristler tek tek avlanıyor.

Mehmetçik aynı zamanda sınır kapılarında da büyük bir mücadele ortaya koyuyor. 7/24 esasıyla izlenen sınır hatlarında, teröristlere göz açtırılmıyor.

Böylelikle yasa dışı geçişler engelleniyor. Son olarak birlikleri, yeni bir geçişi daha önledi.

Sınırda yaşanan hareketlilikte 6 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilen ve Suriye'den ülkemize geçmeye çalışırken yakalananlardan 2'inin FETÖ terör örgütü üyesi, 2'sinin de PKK/KCK mensubu olduğu belirlendi.

MSB açıkladı

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 4 kişi ile Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2'sinin FETÖ ve 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Sınırda geçit yok! Hudut birlikleri 6 kişinin yasa dışı geçişini önledi