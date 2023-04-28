Sınırda geçit yok! Hudut birlikleri 6 kişinin yasa dışı geçişini önledi Kahraman Mehmetçik, sınır hattında Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilen ve Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 6 kişiyi engelledi. Yakalananlardan 2Sinin FETÖ, 2'sinin de PKK/KCK mensubu olduğu belirlendi.

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Güvenlik güçleri yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

Başlatılan operasyonlarda teröristler tek tek avlanıyor.

Mehmetçik aynı zamanda sınır kapılarında da büyük bir mücadele ortaya koyuyor. 7/24 esasıyla izlenen sınır hatlarında, teröristlere göz açtırılmıyor.

Böylelikle yasa dışı geçişler engelleniyor. Son olarak hudut birlikleri, yeni bir geçişi daha önledi.

Sınırda yaşanan hareketlilikte 6 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilen ve Suriye'den ülkemize geçmeye çalışırken yakalananlardan 2'inin FETÖ terör örgütü üyesi, 2'sinin de PKK/KCK mensubu olduğu belirlendi.

MSB açıkladı

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: