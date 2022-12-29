Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda, Gürcistan'dan telefon alan vatandaşların sayısı 172 bine ulaştı.

Yeni yıla girmeye sayılı günler kala sınır kapılarında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor.

Kur ve vergi fiyatlarının artması nedeniyle uygun fiyata telefon almak isteyenler, Gürcistan'a doğru akın etmeye başladı.

Öte yandan yeni yılla birlikte yurt dışına çıkış harcının da artması ve IMEI kayıt ücretlerinin de zamlanması sınır kapılarında yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.

Geçen yıla oranla yüzde 358 arttı

Artvin'in Sarp Sınır Kapısı’nda 20- 26 Aralık tarihleri arasında, kapıdaki geçişler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 358 arttı.

DHA'nın aktarımına göre; toplamda 172 bin kişi günübirlik geçiş yaparak Türkiye'de ortalama 55 bin lira olan telefonu 27 bin liraya satın alıyor.

Sınırdan Gürcistan'a geçişler yüzde 358 arttı ViDEO

"Yaklaşık 5-6 bin TL kar ettim"

Gürcistan’dan daha uyguna telefon alıp Türkiye’ye gelen Murat Altınkaya “Son model bir telefonum olsun istedim. Türkiye’de telefon fiyatları daha pahalı olduğu için Gürcistan’a gittim. O da hüsranla bitiyor, çok uzun saatler bekliyoruz. Eziyet çekiyoruz. Gece 2’de girdim gündüz 11-12 gibi çıktım. Tax Free için 8 saate kadar bekleyenler var. Ben aldığım telefonla yaklaşık 5-6 bin TL kar ettim. Model yükseldikçe kar daha fazla oluyor. 1 Ocak itibarı ile kaydettirme parası 6 bin TL’ye çıkacak o yüzden son 1-2 günümüz kaldı. Son anda kurtardık.” dedi.

"Türkiye’nin her yerinden geliyorlar"

Sarp Sınır Kapısı’nda taksicilik yapan Gökay Balcıoğlu, “Son 1-2 aydır burada çok yoğunluk var. Türkiye’nin her yerinden geliyorlar. Telefonla ilgili bir yoğunluk var, sırf telefon almaya geliyorlar. Onun dışında başka bir yoğunluk olduğunu düşünmüyorum. Ben burada yıllardır taksicilik yapıyorum, böyle bir yoğunluk hiç görmedim. Geçen yıl sadece Gürcülerin bu tarafa gelip alışveriş yoğunluğu vardı, ama bu kadar değildi.” ifadelerini kullandı.

"Gürcistan’dan bu telefonları almak daha uygun oluyor"

Kahramanmaraş’tan gelen Furkan Yaşar, “Burada çok yoğun bir kalabalık var. Gürcistan’dan bu telefonları almak daha uygun oluyor. Ben sabah girdim, işlemlerimi halledip çıkış yaptım. Çıkışta bir yoğunluk vardı. Yılbaşından önce yoğunluk yaşanıyor. Sosyal medyada videoları gördüğüm için ona göre bir saat ayarlayıp daha sakin bir zamanda geldim.” diye konuştu.













