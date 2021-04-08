Sinoplu muhtardan Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi

Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği illerde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle ittifak kurduğu gerekçesiyle zor anlar yaşıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'ta muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarların sorunlarını dinleyen CHP Lideri, bir muhtarın tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

"DÜRÜST KONUŞUYORSUNUZ AMA..."

Ekonomik olarak yaşadığı problemleri dile getiren muhtar, ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na "Dürüst konuşuyorsunuz ama HDP ile sizin şeye, ona.. Karşı çıkıyorum." diyerek CHP-HDP ittifakından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri derin bir endişeyle dinlediği ve sözleri tek tek not ettiği görüldü.

KÜRSÜDEN CEVAP VERDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüye çıktıktan sonra muhtarlardan gelen HDP tepkisine cevap verdi.

CHP Lideri, HDP ile ittifak yapmadıklarını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "HDP ayrı parti biz ayrı partiyiz. Biz hiçbir zaman HDP'yle beraber bir parti olduk demedik. Ama bizim bir özelliğimiz var. Biz, zulmün karşısında susmayız." dedi.

Sinoplu muhtardan Kemal Kılıçtaroğlu'na HDP tepkisi VİDEO