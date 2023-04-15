Sinop'ta bahar havası: Vatandaşlar seniz kenarına akın etti Havaların giderek ısınmasını değerlendirmek isteyen Sinoplular deniz kenarlarında dolaştı, kimisi ise balık tuttu.

İHA

Sinop'ta havanın ısınmasıyla birlikte, ilkbahar esintileri hissediliyor.

Sinop'ta hafta sonu güneşli havayla başlayınca, vatandaşlar gününü deniz kenarında değerlendirdi. Kimi çocuğuyla dolaşırken kimi ise iskelede balık tuttu.

Afet bölgesinden Sinop’a gelen ve KYK yurdunda kalan Şahin Şeker, güzel havada vakit geçirmek için balık tutmaya geldiğini söyledi.

Tatil için Sivas’tan geldiğini söyleyen Serhat Aydın, “Seyahat için geldik 2-3 günlüğüne kafa dinlemek için. Biz balık tutmayı genel olarak seviyoruz, buraya da gelmişken değerlendirelim dedik. Bir tane küçük balık tuttuk, gerisi kısmet” dedi.

Sinop’ta yaşayan Uğur Kağan Kalemtaş (10), henüz bir tane istavrit yakaladığını, başka balık tutamazsa onu da denize bırakmayı düşündüğünü söyledi.

"15 gün sonra daha çok tutulur"

Bursa’dan tatile gelen Rafet Erdoğan ise, “Bursa’da çok balık tutuyorum, bizde balık bitmiyor. Burada izmarit ile istavrit var, şimdi az tutuluyor ama 15 gün sonra daha çok tutulur” diye konuştu.