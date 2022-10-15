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    Sinop'ta çatlaklar oluşan apartmandaki eşyalar boşaltılıyor

    Sinop'ta duvarlarında geniş çatlaklar oluşan apartmandaki eşyaların kontrollü olarak boşaltıldığı esnada apartman sakinleri yaşananları birbirlerine sarılarak ve ağlayarak izledi.
    • 15.10.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 11:03
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    Sinop'ta çatlaklar oluşan apartmandaki eşyalar boşaltılıyor

    Sinop'da duvarlarında çatlaklar oluşan apartmandan insanlar tahliye olduktan sonra yıkım işlemlerine başlandı.

    Sinop'ta İncedayı Mahallesi 1 Numaralı Sokak'ta bulunan temelinde kayma meydana gelen ve duvarlarında geniş çatlaklar oluşan 5 katlı apartmandaki eşyalar yıkım öncesinde kontrollü olarak boşaltılıyor.

    Apartmanın yıkım çalışmaları başladı

    Duvarlarında çatlaklar oluştuğu için vinçlerin desteğiyle ayakta tutulan apartmanda yıkım çalışmaları başladı.

    Geniş güvenlik önlemleri alındı

    Yıkım öncesinde polis ve zabıta ekipleri bina etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.

    Sinop Belediyesi ekipleri, apartman sakinlerinin önemli eşyalarını kontrollü olarak boşaltıyor.

    Vatandaşlar, evlerinin boşatılmasını gözyaşları içinde izledi.

    Sinop

    "Canımızı kurtardığımıza şükrediyorum"

    Apartman sakini Kazım Kara, müteahhidin binanın yan tarafındaki boş araziyi kazarken binada çatlaklar oluştuğunu belirterek, "Binada çatlaklar oluştuktan sonra canımızı kurtardığımıza şükrediyorum." dedi.

    Sinop

    "Bütün eşyalarımız içeride kaldı"

    Güllü Kara ise yurt dışında yaşadıklarını ve yaz aylarında Sinop'a geldiklerini vurgulayarak, "Bina kaymaya başladıktan sonra elbiselerimizle dışarı çıktık, tüm eşyalarımız içeride. Hiçbir şeyimiz yanımızda yok. Hemen yıkılacak korkusu ile kendimizi dışarı attık, ilaçlarım ve iğnelerim bile evin içinde." diye konuştu.

    Sinop

    Sinop

    Sinop


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