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    Sinop'ta devrilen elektrik direği ormanı yaktı

    Sinop'un Ayancık ilçesinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıkan yangında yarım hektarlık alan zarar gördü.
    • İHA
    • 23.07.2020 - 21:13
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    Sinop'ta devrilen elektrik direği ormanı yaktı

    Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Aygördü köyü Güney Mahallesi'ndeki tarlada elektrik direğinin devrilmesi sonucu yangın çıktı.

    ELEKTRİK DİREĞİ DEVRİLDİ, YARIM HEKTARLIK ALAN YANDI

    Çevredeki vatandaşlar tarafından yangının bildirilmesiyle olay yerine Türkeli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler gelerek yangına müdahale etti.

    Yangının söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangında yarım hektarlık çamlık alan zarar gördü.

    Sinop'ta devrilen elektrik direği ormanı yaktı #1

    Sinop'ta devrilen elektrik direği ormanı yaktı #2

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