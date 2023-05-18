Sinop'ta hak sahibi afetzedelere konutları teslim edildi Kentte yaşanan ve çevre illeri etkisi altına alan sel felaketinin ardından TOKİ tarafından inşaa edilen 79 konutun hak sahibi belirlendi.

AA

Türkiye felaketlerle mücade eden bir ülke...

Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinden büyük bir alan zarar gördü.

Selin felaket boyutuna ulaştığı Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde 40 ev yıkıldı. Köyde 15 kişi ile Yenikonak köyünde bir kepçe operatörü sele kapıldı.

İlçedeki 3 köprüyü yıkan sel, çok sayıda köy ve mahalle yolunu da ulaşıma kapattı.

Sel suyunun dolduğu Küçük Sanayi Sitesi'nde bazı iş yerleri yıkıldı, çok sayıda iş yeri de hasar gördü.

Afetzedelere evleri teslim edildi

Bunun ardından selden etkilenen afetzedeler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen 79 konut hak sahiplerine teslim edildi.

"Karadeniz'in incisi Sinop'umuz için"

Yapımı tamamlanan konutlar için düzenlenen kura ve anahtar teslim törenine telefonla bağlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 79 yeni yuvayı Ayancık halkı ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yaşanan sel felaketinin tüm izlerini silmeye devam ettiklerini vurgulayan Kurum, "Tüm yeni evlerimiz, yeşil alanlarımız, sosyal donatılarımızın, Karadeniz'in incisi Sinop'umuz için, Ayancıklı kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Afet konutlarımızdan 79 tanesini yaptık ve bugün kurasını çekiyoruz"

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise yaptığı konuşmada, felaket sonrası ilçeyi yeniden ayağa kaldırma noktasında birçok çalışmanın olduğunu söyledi.

Yıkılan köprülerin, yolların, iş yerlerinin tekrar inşa edilerek hizmete açıldığını anımsatan Maviş, "Afet konutlarımızdan 79 tanesini yaptık ve bugün kurasını çekiyoruz. Bizden yıllarca Ayancıklı vatandaşlar TOKİ konutu istemişti.

İnşallah geride kalan hak sahibi vatandaşlarımızın da ihtiyacını karşılayacak yeni konut yapımına başlanacak. Ayancık halkımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Anahtar teslim edildi

Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi yapılarak konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.