Sinop'ta Komiser Kemal adlı dolandırıcı yaşlı adamı aradı! Eşi gerçeği fark etti

İHA

Dolandırıcılar her geçen gün vatandaşları ağlarına düşürmeye devam ediyor.

Farklı yöntemlerle vatandaşlara tuzak kuran dolandırıcı çeteleri binlerce vatandaşı mağdur etti.

Vatandaşları dolandırırken en çok kullanılan bahane ise kamu çalışanı yalanı.

Dolandırıcıların yeni hedefi Sinop'ta bir çift oldu.

Kent merkezinde yaşayan 73 yaşındaki emekli Mustafa Taner, dün eve olduğu sırada telefon dolandırıcıları tarafından arandı.

Kendisini ‘Komiser Kemal’ olarak tanıtan telefondaki dolandırıcı, yaşlı adamın kimlik ve banka bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyledi.

Operasyon gereği verdikleri bir banka hesabına bütün birikimini göndermesi gerektiğini söylemesi üzerine panikle banka şubesinin yolunu tuttu.

Yaşlı adam, durumdan şüphelenerek 112’yi arayan eşi sayesinde dolandırıcılara 1 milyon TL’sini kaptırmaktan kurtuldu.

Dolandırılmak üzereyken kurtulan M.T., emniyetteki ifadesinde şöyle konuştu:

Telefonum çaldı, açtığımda ‘bu aradığımız numara sizin adınıza mı kayıtlı’ dedi, ben de evet dedim. ‘Biz emniyetten arıyoruz, bankadaki hesabınız ve kimlik bilgileriniz FETÖ’cülerin eline geçti’ dediler.



Hangi bankayla çalıştığımızı, mevduat hesabımızın hangi bankada olduğunu sordu. Hep ‘babacığım’ diye hitap ediyordu bana, ‘babacığım giyinip hazırlandıktan sonra ben giyindim hazırım dersin’ dedi.



‘Eşine de söyle, bankaya gittiğinizi kimseye söylemeyin, soran olursa bir işimiz var dersiniz, banka lafını etmeyin kimseye’ dedi.