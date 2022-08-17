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    Sinop'ta organları çıkarılan balık canlandı

    Zıpkınla avlanan balığı pişirmek için temizlemeye başlayan kadın balığın hareket ettiğini gördü. İçi açılan ve tüm organları çıkarılan balık 15 dakika boyunca kıpırdadı.
    • 17.08.2022 - 10:47
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    Sinop'ta organları çıkarılan balık canlandı

    Sinop'ta zıpkınla balık avına çıkan Kenan Şen, kefal balığı yakaladı.

    Evine dönen Şen, balığı temizleyip pişirmesi için eşine verdi.

    Bir süre sonra mutfaktan çığlık sesleri yükseldi.

    Kesilen balık oynamaya başaldı

    Şen, koşarak gittiği mutfakta eşinin içini açarak organlarını temizlediği balığın halen canlı ve hareket ettiğini gördü.

    Hayretler içerisinde yaklaşık 15 dakika tabakta balığın hareketlerini izleyen aile, o anları cep telefonuna kaydetti.

    Sinop'ta organları çıkarılan balık canlandı VİDEO

    "15 dakika hareket etti"

    İlk kez içi alınmış balığın hareket ettiğini ve bu kadar uzun süre yaşadığına şahit olduğunu söyleyen Kenan Şen, “Denizde zıpkınla balığı avladım, temizlemesi için eşime verdim. Eşim bütün organlarını çıkardı, sonra balık birden hareket etmiş, içeriden bir çığlık sesi geldi. 10-15 dakika o şekilde balığı bekledik, hareket ediyordu hala.

    Denizden çıktıktan sonra kovada suda yüzen balığı görmüştük ama organları alındıktan sonra canlı bir balığı ilk defa görüyorum. 15 dakika hareket etti, biz de bekledik mecburen” ifadelerini kullandı.

    Sinop ta organları çıkarılan balık canlandı #1


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