Sinop'ta sağanak yağış sonrasında heyelanlar oluştu Kentte iki gündür etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle bazı evler su altında kalırken kentin birçok noktasında heyelanlar meydana geldi.

AA

Yurt genelinde sıcak havalar etkisini göstermeye başlarken bir diğer yandan da sağanak yağışlar etkisini gösteriyor.

Yağışların etkisini gösterdiği kentlerden biri de Sinop oldu.

Sinop’ta gök gürültülü yağış kent merkezi, ilçeler ve köylerde su baskınlarına neden oldu.

Bazı bölgelerde ise heyelan meydana geldi. Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Çalışmalar sürüyor

Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Sinop Belediyesi ekipleri su baskınlarının meydana geldiği bölgelerde çalışma yaptı.

"Kalkıp gelmesem hayvanlar telef olacaktı"

Sinop’un Abalı köyünde yaşayan ve ahırını su basan Ümit Keskin, büyükbaş hayvanlarını boğulmaktan kurtardığını belirterek, şöyle dedi:

Akşam sağanak halinde yağmur yağdı. Yukarıdan gelen sular olduğu gibi benim ahırıma girdi. Hayvanlar zor durumdaydı. Onları kurtardım. Kalkıp gelmesem hayvanlar telef olacaktı.



Devletimiz burada yol yaptı ama müteahhittiler yarım bıraktı işi. Suyun akması için yolun kenarlarına kanal yapmaları lazımdı. Mağdur olduk.

Heyelanlar temizleniyor

Sinop-Ayancık kara yolu üzerinde bazı noktalarda oluşan heyelanlara da karayolları ekipleri müdahale ederek, temizlik çalışması gerçekleştirdi.