Sinop’ta sel mağduru esnaf, geçici iş yerlerine yerleştirildi

Ayancık ilçesindeki sel felaketinde iş yerleri zarar gören esnaflar, kendileri için yapılan geçici iş yerlerinde hizmet vermeye başladı.

Sinop’un Ayancık ilçesinde, 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından, bölgede afetzedelerin yaraları devlet eliyle sarılıyor.

Sinop Valiliği koordinesindeki çalışmalarla, sel felaketinde iş yerleri zarar gören Küçük Sanayi Sitesi esnafı, kısa sürede kendileri için inşa edilen iş yerlerine yerleşti.

Esnaflar, geçici olarak yapılan iş yerlerinin kapılarını müşterilere açarak hizmet vermeye, işlerini kaldıkları yerden devam ettirmeye başladı.

“DEVLET BURADA KISA SÜREDE ÇOK İŞLER BAŞARDI”

Bölge esnaflarından Gülat Cankur isimli bir vatandaş, selin ardından ilk günlerin çok zor geçtiğini, iş yerlerinin yıkılmasıyla büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sel sonrası ilk 3-5 gün bizim için zor geçti. Ama sonrasında devlet, her kurumuyla buraya geldi. Eksikleri gidermeye başladı. Devlet burada kısa sürede çok işler başardı. Her kurumuyla yanımızda oldular. Yeni iş yerlerimizi geçici de olsa yaparak bize teslim ettiler. Bunun yanında zararlarımızı da karşıladılar. Herkes bir şekilde parasını aldı. Bugünümüze çok şükür, iş yerlerimizi açarak siftahımızı yaptık. Allah devlete zeval vermesin.”





“BU KADAR ÇABUK YENİ İŞ YERLERİ YAPILACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUK”

Cihan Örnek isimli bir vatandaş ise, zor sürece rağmen devletin kendilerine çok çabuk el uzattığını, yeni iş yerlerinden memnun olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Açıkçası bu kadar çabuk yeni iş yerleri yapılacağını tahmin etmiyorduk. Ama devletimizden Allah razı olsun, buraları yaparak bize teslim ettiler. Şu an itibarıyla yerimiz belli ve hizmete başladık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.”