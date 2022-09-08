Petrol
88.18
0.20%
Euro
18.2505
0.06%
Dolar
18.239
0.13%
Altın
1.007
0.04%
Borsa
3469
1.94%
Bitcoin
352.842
1.98%
BTXN Coin
5.03
3.07%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Şirin Payzın'dan 6'lı masaya tepki

    6'lı masanın toplantılarında ülke için çözüm üretilmediğini belirten Şirin Payzın liderlere de seslenip sert eleştirilerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 11:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şirin Payzın'dan 6'lı masaya tepki

    Türkiye, 2023 seçimlerinin arefesinde...

    Seçimlere  birlikte girmesi beklenen 6'lı ittifakta "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak, HDP masada olacak mı?" tartışmalarının yanı sıra liderler arasındaki kavgalar ittifak kurulur kurulmaz krize yol açtı.

    Yaşanan  gelişmeler sonrası muhalefet liderlerine yakınlığı ile bilinen gazeteci Şirin Payzın, bu duruma sert tepki gösterdi.

    HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ile  6'lı masa ve HDP arasındaki kavgaları değerlendiren Payzın, muhalefetin ülkedeki sorunlar için bir çözüm üretmediğinden yakındı.

    Muhalefetin saçma sapan konularlarla ülke gündemini meşgul etmemesini dile getiren Payzın, liderlere seslenerek şu  ifadeleri kullandı;

    Şirin Payzın'dan 6'lı masaya tepki VİDEO

     

    Bunlar emin olun sokaktaki insana bir şey söylemiyor

    "Mesela 6'lı masanın temsilcileri de böyle üst cümleler kuruyorlar. 'Ülkemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde, hepimizin demokrasi konusunda..' Bunlar emin olun sokaktaki insana hiçbir şey söylemiyor.

    Bırakın saçma sapan konuları

    Şunu bekliyorlar; arkadaş 6'lı masa mısın.. Bırak saçma toplantıları ve saçma konuşmaları sen bir şeyi somut koy, bana güven ver, sen bunları geldiğinde çözecek misin? Bunlara bakıyor.

    Somut hiçbir şey çıkaramıyorlar

    Millet şunu anlayamıyor.. Ya bunlar 6'lı masa konuşuyorlar. Somut hiçbir şey çıkmıyor. Mesele bu. 6'lı masa insanların kafasında ne olup bittiğini netleştirememiş durumda."

    Şirin Payzın dan 6 lı masaya tepki #1


    İlginizi Çekebilir

    James Webb, Tarantula Bulutsusu'nu görüntüledi
    Teknoloji

    James Webb, Tarantula Bulutsusu'nu görüntüledi

    Mauro Icardi'nin çevre kontrolü
    Futbol

    Mauro Icardi'nin çevre kontrolü

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!
    Tesla

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!

    Görüş Bildir