Şirin Payzın'dan Millet İttifakı'na tepki: Neden çıkıp açıklama yapmıyorlar Sandıkların açıklanmasıyla birlikte büyük bir hayal kırıklığına uğrayan muhalefet cephesine tepkiler gelmeye devam ediyor. Gazeteci Şirin Payzın, Millet İttifakı liderlerini açıklama yapmaya devam etti.

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Türkiye demokrasinin gereğini yerine getirdi...

Milyonlar sandık başına gidip gelecek 5 yıl boyunca ülke yönetimini kime emanet edeceğine karar verdi.

Kritik seçimlerde oy sayma işlemi sürerken Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın verilerine göre açılan sandıkların yüzde 94.66'ında 49,56 oy aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan fark attı

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.71 ile ikinci sırada yer alırken adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin oy oranı ise 0.45 olarak kaldı.

Seçimlerden önce ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun rahat bir şekilde seçimleri kazanacağını söyleyen muhalefet medyasında ise hayal kırıklığı hakim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek geleneksel balkon konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir coşkuyla vatandaşlara hitap ederken muhalefet cephesinde ise sessizlik hakim.

Şirin Payzın'dan muhalefete tepki

Bu sessizliğe ise gazeteci Şirin Payzın'dan tepki geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Payzın muhalefet liderlerini vatandaşın yanında olmaya çağırdı.

"Neden çıkıp açıklama yapmıyorlar"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şirin Payzın şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan balkon konuşması yapıyor oysa şu an kazanılmış durum yok. Peki neden Millet İttifakı yapmıyor! Neden çıkıp açıklama yapmıyorlar. Neden daha bitmedi demiyorlar!

Twitter hesabından tepkisini dile getiren Payzın paylaşımı 8 saniye sonra silmek durumunda kaldı.