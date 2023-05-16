Şirin Payzın'dan muhalefete FETÖ desteği isyanı FETÖ'cülerin Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğinin istenildiği gibi olmadığını anlayan Şirin Payzın, muhalefete uyarılarda bulundu.

ensonhaber.com

14 Mayıs seçimleri muhalefet kanadını büyük hayal kırıklığına uğrattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 puan gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu, HDP, FETÖ ve Avrupa'nın desteğine rağmen kazanamamasının şokunu yaşadı.

Sosyal medya kitlesine inanarak seçimlerin ilk turda biteceğini düşünenler, ikinci tur için farklı arayışların içine girdi.

Seçime sayılı günler kala FETÖ'cü hesapların başta Muharrem İnce olmak üzere birçok kişiye yaptığı sahte dekont ve kaset operasyonlarını yayma işini yapan CHP'li isimler, bu yöntemin geri teptiğini yeni anladı.

"FETÖ ile mücadele edeceğiz diyelim"

Muhalif gazetecilerin başında gelen Şirin Payzın, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Bu 2. tur seçimde asla ve asla FETÖ'cü hesapların özellikle yaymaya çalıştığı ve muhalefete malzeme taşıyor dedirten açıklamalara, itirafçılara yer verilmemeli, dikkate alınmamalı hatta bunlarla mücadele edileceği ön plana çıkarılmalı...

Bilindiği üzere Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması halinde KHK'lılara işlerine geri dönme sözü vermişti.