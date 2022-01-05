Şirket aracına kesilen ceza, işçiden kesilemeyecek

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, şirket aracına kesilen trafik cezalarının, işçinin rızası olmadan maaşından kesilemeyeceğine hükmetti.

Yıllarca çalıştığı şirketin başka bir ildeki şubesinde görevlendirilmeyi kabul etmeyen satış temsilcisi, şirketin ‘git’ dediği yere gitmediği için işten çıkarıldı.

İş Mahkemesi, mağdur satış temsilcisinin açtığı alacak davasını yerinde buldu.

ŞİRKET ARACIYLA CEZA YEDİ, MAAŞINDAN KESİLDİ

Kararın temyiz edilmesiyle devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir karara imza attı. Yargıtay kararında, satış temsilcisinin kullandığı şirket aracına yazılan trafik cezalarının, işçinin maaşından kesildiğine dikkat çekildi.

"600 LİRA KAPATILMAMIŞ AVANSI BULUNMAKTADIR"

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Davacı, davalıya gönderdiği ihtarname ile ödenmeyen 2012 yılı Temmuz ayı ücretini talep etmiş aynı talebini dava konusu etmiştir. Dosyadaki belgelerden temmuz ayı itibariyle davacının 600 lira kapatılmamış avansı olduğu, bu nedenle temmuz ayında ödenmesi gereken ücretten 600 lira avans mahsubu yapılmıştır.

"İŞÇİ RIZASI OLMADAN MAAŞTAN KESMEK MEVZUATA AYKIRI"

Ancak davacının şirkete ait aracı kullanırken sebep olduğu trafik para cezaları nedeniyle davalı şirket tarafından ödenmek zorunda kalınan tutarların davacı işçinin açık muvafakati olmadan re’sen mahsubu yoluna gidilmesinin mevzuata aykırıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”