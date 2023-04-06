Şırnak polisi soygun tatbikatı için harekete geçti: Vatandaşlar alkışlarla tebrik etti Senaryo gereği silahlı soygun yapan şüphelilerin peşine düşen 82 kişilik ekip, gerçeği aratmayan bir operasyon gerçekleştirdi.

İHA

Yurt genelinde güvenlik güçleri asayiş ve huzuru sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Böylelikle sık sık tatbikatlar gerçekleştiriliyor.

Bu kez tatbikat Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünden. Ekipler, soygun tatbikatı kapsamında harekete geçti.

Silahlı tatbikat

Senaryo gereği kar maskeli 3 kişinin, kurum binasında özel güvenlik görevlisini silahla yaralayarak ve bir miktar para alıp otomobil ile kaçtıkları ihbarı yapıldı.

Ardından il emniyet müdürlüğü birimleri, kısa sürede bölgeye ulaştı.

82 personel görevde

İhbar üzerine harekete geçen asayiş, özel harekat, güvenlik, trafik ve çevik kuvvet şube müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polis ekiplerinden oluşan 11 birimden toplam 82 kişilik ekip görev aldı.

Ekipler, şüphelilerin kaçabileceği yol güzergah ve kavşaklarda önlem aldı. Şüphelilerin kaçışı havadan da takip edildi.

Kovalamacayla yakalandılar

Kaçan silahlı soyguncuların Şehr-i Nuh Mahallesi okullar bölgesinde önü kesildi.

Araçtan yaya olarak kaçan zanlılar kısa süren kovalamacanın ardından çaldıkları paralarla yakalandı.

Vatandaşlar takip etti

Gerçeğini aratmayan tatbikatta, polis ekiplerinin kısa sürede şüphelileri yakalaması ile bazı binalardaki vatandaşlar ıslık ve alkışlarla polisi tebrik etti.