Şırnak şehidinin ailesi evlatlarının yanına giderken acı haberi aldı PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gaffar Mayik’in anne ve babasının, acı haberi, oğullarının yaralandığını öğrenip Şırnak’a giderken yolda aldıkları belirtildi.

DHA

Türkiye terörle mücadelesine devam ediyor...

Bu kapsamda Mehmetçik, Şırnak'ta operasyona çıktı...

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bestler Dereler bölgesi Aksüt kırsalında istihbarata dayalı yapılan nokta operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarma SİHA, ATAK helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteği ile JÖH, jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonun başarılı geçtiğini duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristin sarı torbadaki cesedini de paylaştı.

Mehmetçik'in ailesi yola çıktı

PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada 28 yaşındaki oğulları Piyade Uzman Çavuş Gaffar Mayik’ın yaralandığını öğrenen Mahmut ve Naime Mayik çifti, Şırnak’a gitmek için yola çıktı.

Şehit haberini öğrendi

Ancak yolda oğullarının şehadet haberini alan Mayik çifti, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesindeki evlerine geri döndü.

Evine Türk bayrağı asıldı

Çift gözyaşlarına boğulurken, fenalaşan Mayik'in yakınlarına ise sağlık görevlileri müdahale etti.

Şehidin ailesinin evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Aslen Adıyaman'ın Samsat nüfusuna kayıtlı olan ve bir ay önce izne geldiği öğrenilen Piyade Uzman Çavuş Gaffar Mayik'in, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.