Şırnak Valiliği, petrol arama kuyusundan çıkan petrolün görüntüsünü paylaştı Terörden temizlenen Şırnak'ta yer altında saklı kalmış rezervler yüzleri güldürüyor. Valilik de petrol rezervinin bulunduğu bölgeden yaptığı paylaşımda, petrolün adeta fışkırdığı anlara yer verdi.

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Türkiye, dışa bağımlılıktan kurtulmak adına adımlarını sürdürüyor.

Enerjiden teknolojiye, savunma sanayiden sağlığa her alanda 20 yılda büyük bir mücadele ortaya koyuldu.

Bu mücadeleler de meyvelerini verdi.

Öyle ki bunlardan biri de enerji sektöründeki yerli ve milli yenilikler. Doğalgazın ardından petrol arama çalışmaları hızlandırıldı.

Şırnak'ın yer altında saklı kalmış rezervi

Böylelikle başlatılan sondaj çalışmalarıyla birlikte yer altında gizli kalmış zenginlikler gün yüzüne çıkarılıyor.

Son olarak Şırnak'ta yapılan çalışmalardan müjdeli haber geldi. Terörden arındırılan Gabar'dan adeta petrol fışkırdı.

Kendi öz kaynaklarıyla, yerli ve milli imkanlarla kendi enerjisini karşılamak isteyen Türkiye'nin alan taramaları ise hız kesmeden devam ediyor.

Petrolün fışkırdığı anlar

Şırnak Valiliği de petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı bölgesinden çıkan petrolle ilgili paylaşım yaptı.

Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yeni petrol üssü olan Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Esma Çevik sahasında petrol arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Aynı zamanda petrol arama kuyusundan çıkan petrolün görüntüsüne de yer verildi.

Petrolün adeta fışkırdığı anlar sosyal medya kullanıcılarını heyecanlandırdı.