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    Şırnak'ta eksi 21 derecede ekmek mücadelesi

    Habur Çayı'nda yaz-kış demeden sabahın erken saatlerinde yola çıkan vatandaşlar, buz gibi suda serpmelerle balık avlıyor.
    • İHA
    • 02.02.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 10:48
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    Şırnak'ta eksi 21 derecede ekmek mücadelesi

    Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Habur Çayı, kış aylarında buz gibi suda, hava sıcaklığının eksi 21 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar, serpmelerle balık avına çıkıyor.

    EKSİ 21 DERECE HAVADA GİYDİKLERİ TULUMLAR SAYESİNDE BALIK AVLIYORLAR

    Kilosunu 25 liradan satarak geçimini sağlayan yöre halkı, soğuk havalara aldırış etmeden giydikleri tulumlar sayesinde 2 metreyi bulan derinliklerde alabalık avlamaya çalışıyor.

    Yaz-kış balık avlayarak geçimini sağlayan Mehmet Gükçe, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Günyüzü ve Başaran köyleri arasındaki mevkide balık avlamaya çalıştıklarını söyledi.

    Şırnak'ta eksi 21 derecede ekmek mücadelesi VİDEO

    "ERKENDEN YOLA ÇIKIYORUZ, EKMEK PARASI"

    Bazen kilolarca balık tutuklarını, bazen de hiç balık tutmadıklarını ifade eden Gükçe, "Meslek haline getirdim artık. Yaz-kış demeden balık avlıyoruz. Tulumlar sayesinde üşümüyoruz, ama buz gibi hava bizi etkiliyor. Ekmek parası. Bu yüzden balık tutmak için erkenden çıkıyoruz. Bazen hiç yakalamıyoruz. Bazen de çok yakalıyoruz." dedi.

    Şırnak ta eksi 21 derecede ekmek mücadelesi #1

    Şırnak ta eksi 21 derecede ekmek mücadelesi #2

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    Şırnak ta eksi 21 derecede ekmek mücadelesi #4


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