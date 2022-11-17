İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 1071 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar Kış-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara, sığınak ve barınak alanlarını imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek maksadıyla Şırnak’ta “Eren Abluka Sonbahar Kış-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu” başlatıldı.

1071 personel katılıyor

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 71 personel, 107 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun başlangıcından bugüne kadar nokta istihbaratına dayalı olarak Şırnak Merkez ilçesi Cudi Dağı kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde 6 mağara ile 6 sığınak tespit edildi.

Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-14 Operasyonu’ başladı VİDEO



Ele geçirilenler

Ekipler; 1 adet 12.7 mm uçak savar silahı, 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet M-4 Piyade Tüfeği, 1 adet 12.7 mm uçak savar silahı sehpası, 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği dürbünü, 2 adet makinalı tüfek namlusu, 4 adet havan mühimmatı, 2 adet RPG-7 sevk fişeği, 7 bin adet muhtelif çapta mühimmat, 71 adet el bombası, 14 adet anti-tank mayını, 40 adet el bombası tapası, 39 adet muhtelif çapta silah şarjörü, 3 bin adet Bixi mayonu, 200 adet havan sevk barutu, 6 adet araç telsizi, 3 adet el telsizi, 6 adet EYP, 3 kg C4 patlayıcı, 9 adet EYP basma düzeneği, 44 adet EYP ateşleme sistemi, 1 adet EYP ateşleme sistemi kumandası, 41 adet elektronik devre, 1 adet 6’lı pil bloğu, 170 metre kablo, 5 metre infilaklı fitil, 6 adet akü, 1 adet güneş paneli, 2 adet rüzgâr ölçer, 32 adet tüp, 750 kilo gıda maddesi, 350 adet yaşam malzemesi ve muhtelif miktarda sağlık malzemesi ele geçirdi.

Hepsi imha edildi

İHA’nın haberine göre ele geçirilen depo, sığınak ve barınaklardaki malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.” denildi.