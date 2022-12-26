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    Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-19 Operasyonu' başladı

    Şırnak’ta 470 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serkan Ünsal-1 Operasyonu’ başlatıldı.
    • 26.12.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 09:43
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    Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-19 Operasyonu' başladı

    PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-19 (Şırnak-Bestler Dereler) Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serkan Ünsal-1 Operasyonu' başlatıldı.

    470 personel katılıyor

    Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 470 personel görev alıyor.

    Bestler Dereler’de arazi didik didik arandı

    Operasyonun ilk günü nokta istihbaratına dayalı olarak Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesi kırsalında arazi arama-tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

    İçişleri Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre bu faaliyetlerde 2 doğal mağara ve 10 sığınak tespit edildi.

    Şırnak ta Eren Abluka Sonbahar-Kış-19 Operasyonu başladı #1

    Malzemeler imha edildi

    Mehmetçik, sığınak ve mağaralarda el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, uzaktan komutalı EYP düzeneği, 4 kilo gıda malzemesi ile çok miktarda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirdi.

    Malzemeler imha edilirken, sığınak ve barınaklar da kullanılamaz hale getirildi.

    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış’ operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak sürdürüldüğü belirtildi.

    Şırnak ta Eren Abluka Sonbahar-Kış-19 Operasyonu başladı #2

    Şırnak ta Eren Abluka Sonbahar-Kış-19 Operasyonu başladı #3


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