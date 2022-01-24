Euro
15.1299
-0.93%
Dolar
13.3648
-0.79%
Altın
788.35
-0.66%
Borsa
2002
-0.47%
Bitcoin
478.181
-3.11%
BTXN Coin
30.45
-4.21%
-1ºC
İstanbul
Çok bulutlu -1 C

    Şırnak'ta kar kalınlığı dozer boyunu aştı

    Eksi 17 derece havada karla mücadele eden ekipler tarafından, kar kalınlığının dozer boyunu aştığı öğrenildi.
    • İHA
    • 24.01.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 11:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şırnak'ta kar kalınlığı dozer boyunu aştı

    Şırnak’ta karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

    EKSİ 17 DERECE HAVADA KARLA MÜCADELE

    Hava sıcaklığının eksi 17 dereceyi geçtiği Kato Dağı yamacındaki Cevizağaç köyü yakınlarındaki karla mücadele çalışmaları, gece gündüz sürüyor.

    Beytüşşebap Kaymakamlığı'na bağlı ilçe Özel İdare ekipleri, aralıksız olarak köy yollarını ulaşıma açmaya çalışıyor.

    Kar kalınlığının 3 metreyi geçtiği yollarda ekiplerin çalışmaları görüntülendi.

    KÖY YOLLARI ULAŞIMA AÇILIYOR

    Operatör İrfan Cin, günlerdir karla mücadele ettiklerini, son köy yolunu da ulaşıma açtıklarını söyledi.

    "KAR DOZER BOYUNU GEÇİYOR"

    Cin, "Kar, dozer boyunu geçiyor. Açmak için çok zorlandık. Gece gündüz çalışıyoruz. Çok şükür yollarımızın tamamını açtık. Görüntülerde de gördünüz, çok kar yağdığı için güçlükle yolları açıyoruz." dedi.

    Şırnak ta kar kalınlığı dozer boyunu aştı #1

    Şırnak ta kar kalınlığı dozer boyunu aştı #2

    Şırnak ta kar kalınlığı dozer boyunu aştı #3


    Görüş Bildir