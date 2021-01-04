İçişleri Bakanlığı, Gabar Dağı'ndaki 'Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sıddık Uluocak Operasyonu'nun detaylarını paylaştı.

İçişleri Bakanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığınca Gabar Dağı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında devam eden arama tarama faaliyetine ilişkin açıklamada bulundu.

Aramalar kapsamında terör örgütü PKK’ya ait birçok mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

"EL BOMBASI, UÇAKSAVAR, HAVAN NAMLUSU..."

Ele geçirilen malzemeler ise şöyle:

"5 adet rpg-7 antitank mühimmatı, 1 adet ısı güdümlü roket mühimmatı, 1 adet 60'lık havan namlusu, 6 adet 60'lık havan mühimmatı, 6 adet savunma el bombası, 1.500 adet 7.62 AK-47 mühimmatı, 1.300 adet uçaksavar mühimmatı, 1.400 adet PKM Bixi mühimmatı, 2 adet AK-47 şarjörü, 40 adet doçka mühimmatı, 1 adet dürbün, 1 adet lazermetreli dürbün ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi."

Bölgede operasyon devem ediyor.

Şırnak'ta PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi ViDEO