Şırnak’ta seçim güvenliğini tehlikeye sokma arayışında olan 45 kişi gözaltına alındı Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 45 kişi gözaltına alındı. Aramalarda tabanca ve örgütsel malzeme ele geçirildi.

DHA

Emniyet güçleri terör örgütü yandaşlarına göz açtırmıyor...

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevruz etkinlikleri ve seçim mitingleri sonrasında PKK/KCK silahlı terör örgütü lehine slogan atan ve güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunan 45 kişiye yönelik operasyon yaptı.

Kent merkezi ile Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde 3 gün içerisinde yapılan baskınlarda, şüpheliler gözaltına alındı.

Çok sayıda suç unsuru bulundu

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, havai fişekler, bölücü terör örgütü posterleri, toplatma kararı bulunan yayınlar, örgütsel malzemeler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İşlemleri sürüyor

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.